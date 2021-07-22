Юные футболисты «Барселоны» будут вынуждены соблюдать ряд новых правил.
По информации AS, игрокам будет запрещено использовать мобильные телефоны на тренировках на поле, в раздевалках и во время матчей. Дети должны будут передавать телефоны представителю клуба. Они получат их обратно только после того, как выйдут из раздевалки. Также футболистам запретили ношение необычных причесок и окрашивание волос в яркие цвета.
Кроме того, особое внимание будет уделено разговорам между тренерами и детьми, особенно если это происходит на публике.
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Основная цель новых правил – восстановить строгую дисциплину, которая, по мнению руководства, была не на должном уровне в последние годы, что в значительной степени подорвало имидж клуба.
- В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге и уступила «Атлетико» с «Реалом».
- Лионель Месси пока на стадии поиска договоренностей по контракту.
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