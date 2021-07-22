«Барселона» заключила новое соглашение с 17-летним защитником Алехандро Бальде.
Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В договоре прописана опция выкупа за 500 млн евро, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
- Бальде играет в академии «Барселоны» с 2011 года после ухода из «Эспаньола».
- Футболист выступает на позиции левого защитника, но также может играть слева в нападении.
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