24 июля произошел курьезный случай с участием 40-летнего футболиста Хоакина Санчеса, который раньше представлял «Валенсию» и «Фиорентину», а сейчас доигрывает в «Бетисе».
Клуб в рамках подготовки к сезону провел товарищеский матч с «Вулверхэмптоном», и Хоакин не вышел на поле. В протоколе в графе «причина отсутствия игрока» написано resaca, что в переводе с испанского означает «похмелье».
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- В 2015 году Хоакин подписал контракт с «Реал Бетис».
- Он сыграл в составе испанской сборной на Евро-2004.
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