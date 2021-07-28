24 июля произошел курьезный случай с участием 40-летнего футболиста Хоакина Санчеса, который раньше представлял «Валенсию» и «Фиорентину», а сейчас доигрывает в «Бетисе».
Клуб в рамках подготовки к сезону провел товарищеский матч с «Вулверхэмптоном», и Хоакин не вышел на поле. В протоколе в графе «причина отсутствия игрока» написано resaca, что в переводе с испанского означает «похмелье».
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  • В 2015 году Хоакин подписал контракт с «Реал Бетис».
  • Он сыграл в составе испанской сборной на Евро-2004.
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