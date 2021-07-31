Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что ради подписания контракта с Лионелем Месси «Барселона» не получит послаблений.

«Я обсуждал с «Барсой» вопрос Месси и мониторю положение дел в в этом вопросе. У них есть надежда, что он уйдет или останется, но с меньшей зарплатой. На данный момент, это единственная информация, которой я располагаю. Но, безусловно, речь не идет об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в «Барселоне», – пояснил Тебас.

Месси выступает за «сине-гранатовых» с 2004 года. Впервые за 17 лет Лео остался без соглашения с каталонским клубом.

В сезоне-2020/21 «Барселона» заняла третье место в Ла Лиге и уступила «Атлетико» с «Реалом».

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