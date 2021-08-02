Опубликовано 02/08/2021 в 16:22 GMT

Нападающий Лионель Месси все ближе к продлению контакта с «Барселоной».

Как сообщает Diario Sport , стороны наконец договорились об условиях нового соглашения и в ближайшее время официально объявят о его подписании. Контракт будет рассчитан до 2026 года. Зарплата Месси станет ниже на 50%.

Месси выступает за «сине-гранатовых» с 2004 года. Впервые за 17 лет аргентинец остался без соглашения с каталонским клубом.

Сообщалось, что Лео не приступит к тренировкам с «Барселоной», пока о продлении его контракта с клубом не будет объявлено официально.

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