Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси в ближайшие часы должен заключить контракт с «Барселоной».
По информации Marca, стороны все же достигли соглашения. В «Барсе» уверены, что Лионель вот-вот подпишет контракт, после чего последует официальное заявление.
  • Прошлый контракт с «Барселоной» закончился 30 июня, Месси стал свободным агентом.
  • Форвард играет за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.
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