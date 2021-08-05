Капитан «Барселоны» Лионель Месси все-таки покинет каталонский клуб.

Как сообщает официальный сайт «Барселоны», клуб действительно достиг с Месси договора о новом контракте, однако правила Ла Лиги не позволили ратифицировать соглашение:

«В такой ситуации Месси не останется игроком «Барселоны». Обе стороны глубоко сожалеют, что желания как игрока, так и клуба не могут исполнится».

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Последний контракт Месси с «Барселоной» закончился 30 июня, он впервые в карьере стал свободным агентом.

Форвард провел за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

В составе «Барсы» Лео выиграл 34 трофея, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

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