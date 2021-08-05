Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал уход Лионеля Месси из испанской «Барселоны».
«Заявление клуба... Черт, как они попали в такое затруднительное положение? Mess que un club (допустим перевод как «бардак, а не клуб» или «бардак больше, чем клуб» – Eurosport)», – написал Линекер в твиттере.
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Месси в ближайшие часы заключит контракт с «Барселоной» (Marca)
- Последнее предложение – аллюзия на каталонский девиз команды «Més que un club» («больше чем клуб»). Линекер заменил первое слово на «mess» («бардак»).
- Месси провел за «Барселону» всю карьеру. В последнем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.
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