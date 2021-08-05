5 августа «Барселона» официально объявила об уходе Лионеля Месси. В этом обновляющемся материале Eurosport будет сообщать о последних новостях самой громкой сделки века.
21:54. «Барселона» объявила о том, что контракт главной звезды футбола так и не будет продлен.
«Несмотря на то, что клуб и Лео достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.
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Линекер – об уходе Месси из «Барсы»: «Бардак больше, чем клуб»
Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся», – говорится в заявлении каталонцев.
22:07. Почему так получилось, что «Барса» отказалась от лучшего футболиста мира? Ответ вы прочитаете тут:
22:10. Еще вчера Marca сообщала, что новый контракт Лео готов, а подпишут его уже 5 августа. Но в четверг настроение фанатов резко испортилось: это связано с тем, что Ла Лига продала 10% бизнеса люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners.
«Барселона» поставлена перед выбором: либо, как и «Реал», добиваться отмены сделки лиги с фондом (в таком случае она не получит денег, необходимых для подписания контракта с Месси), либо окончательно отказаться от реализации проекта Суперлиги Европы. Каталонцы сделали выбор.
22:11. Журналист Гильем Балаге сообщил, что завтра в 10 утра (мск) президент «Барселоны» Жоан Лапорта даст объяснительную пресс-конференцию.
22:19. Как думаете, что ждет Лео дальше?
ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ЛЕО МЕССИ?
22:28. Николо Скира сообщает, что «ПСЖ» уже потирает ручки и следит за ситуацией с Месси.
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Месси покинул «Барселону»
Чемпионат Испании
Месси в ближайшие часы заключит контракт с «Барселоной» (Marca)