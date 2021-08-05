5 августа «Барселона» официально объявила об уходе Лионеля Месси. В этом обновляющемся материале Eurosport будет сообщать о последних новостях самой громкой сделки века.

21:54. «Барселона» объявила о том, что контракт главной звезды футбола так и не будет продлен.

«Несмотря на то, что клуб и Лео достигли соглашения и намеревались сегодня подписать новый контракт, из-за экономических и структурных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

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Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся», – говорится в заявлении каталонцев.

22:07. Почему так получилось, что «Барса» отказалась от лучшего футболиста мира? Ответ вы прочитаете тут:

22:10. Еще вчера Marca сообщала, что новый контракт Лео готов, а подпишут его уже 5 августа. Но в четверг настроение фанатов резко испортилось: это связано с тем, что Ла Лига продала 10% бизнеса люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners.

«Барселона» поставлена перед выбором: либо, как и «Реал», добиваться отмены сделки лиги с фондом (в таком случае она не получит денег, необходимых для подписания контракта с Месси), либо окончательно отказаться от реализации проекта Суперлиги Европы. Каталонцы сделали выбор.

22:11. Журналист Гильем Балаге сообщил, что завтра в 10 утра (мск) президент «Барселоны» Жоан Лапорта даст объяснительную пресс-конференцию.

22:19. Как думаете, что ждет Лео дальше?

ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ЛЕО МЕССИ? «Манчестер Сити» «ПСЖ» «Бавария» «Челси» «Интер Майами» Бекхэма Другой клуб MLS Катар или Саудовская Аравия Родной «Ньюэллс Олд Бойз» Другой клуб Завершит карьеру

22:28. Николо Скира сообщает, что «ПСЖ» уже потирает ручки и следит за ситуацией с Месси.

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