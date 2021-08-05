Лионель Месси и «Барселона» не продолжат сотрудничать в следующем сезоне. Ла Лига запретила клубу регистрировать игрока, и переговоры о продлении контракта попросту сорвались. Вот так Лео окончательно стал свободным агентом.

Хотя ранее и появлялись инсайды о том, что Месси остается с очень большой долей вероятностей, а все предположения о трудных переговорах отметались до последнего, этот день настал. Лионель Месси официально больше не игрок каталонского клуба.

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Как думаешь, в каком клубе Лео будет играть в следующем сезоне?

ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ЛЕО МЕССИ? «Манчестер Сити» «ПСЖ» «Бавария» «Челси» «Интер Майами» Бекхэма Другой клуб MLS Катар или Саудовская Аравия Родной «Ньюэллс Олд Бойз» Другой клуб Завершит карьеру

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