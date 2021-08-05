5 августа «Барселона» объявила, что клуб не сможет продлить контракт с Лионелем Месси из-за наложенных Ла Лигой ограничений, в следствие чего аргентинец покинет Каталонию.

«Сине-гранатовые» решили проститься со своим величайшим футболистом достойным образом: посвятили ему 7-минутный ролик ярчайших моментов Месси в «Барсе»

«Спасибо, Лео», – гласит подпись.

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Месси провел за «Барсу» 17 сезонов, в которых сыграл 778 матчей и наколотил 672 мячей.

Лео выиграл 35 титулов с «сине-гранатовыми», в их числе: 10 чемпионств в Ла Лиге и 4 Лиги чемпионов.

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