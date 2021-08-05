Лионель Месси покинул «Барселону», оставив ни с чем не сравнимое наследие по результативности. Аргентинская звезда забила 672 мяча в 778 матчах и отдала 268 передач за 17 сезонов. Вместе с клубом Лионель завоевал больше 30 титулов.

Нападающий только в Ла Лиге встречался с 40 разными соперниками, забив хотя бы один мяч 38 из них.

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Самым продуктивным для Лионеля был 2012 год. Тогда в составе «Барсы» от забил 79 мячей в период со второй половины сезона-2011/12 по конец первой половины сезона-2012/13.

Месси забил 3 и более мячей в 54 матчах. Его рекордом в Лиге чемпионов стали 5 мячей в ворота «Байера» из Леверкузена в марте 2012 года. Статистику приводит Mundo Deportivo

Месси провел за «Барсу» всю карьеру.

Контракт Лионеля с каталонским клубом закончился 30 июня 2021 года.

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