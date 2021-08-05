Лионель Месси и руководство «Барселоны» не смогли заключить новый контракт из-за ограничений Ла Лиги. Месси официально покидает клуб, в котором на профессиональном уровне играл 17 лет.

Болельщики меньше всего ожидали именно такого исхода событий. Кто-то закидывает твиттер президента Ла Лиги Хавьера Тебаса гневными сообщениями, а кто-то – и вовсе вышел горевать на улицы.

Этот фанат попал в объектив камеры. Парень рыдает на коленях возле ворот домашнего стадиона клуба «Камп Ноу». Он бьется головой о металлические прутья решетки и громко плачет. Похоже, все фанаты «Барсы» его сейчас очень понимают.

Чемпионат России Кто в очереди за Месси? «Локо», «Зенит» и даже хоккейный «Авангард» ЧАС НАЗАД

Форвард провел за каталонцев всю карьеру. В прошедшем сезоне он вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забив 30 мячей.

В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеей, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании В какой клуб перейдет Месси? ЧАС НАЗАД