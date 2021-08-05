5 августа футбольный мир потрясла новость: «Барселона» объявила, что не сможет продлить контракт с Лионелем Месси и аргентинец покинет клуб окончательно.

Не только болельщики были обескуражены таким заявлением. Как стало известно Diario Sport , сам Месси пребывает в шокированном состоянии. Футболист, который только в среду прибыл в расположение клуба с четким намерением подписать новый договор, не ожидал, что уже на следующий день «Барса» объявит о прекращении дальнейших попыток переговоров.

Месси провел за «Барсу» 17 сезонов, в которых сыграл 778 матчей и наколотил 672 мячей.

Лео выиграл с «сине-гранатовыми» 10 чемпионств в Ла Лиге и 4 Лиги чемпионов.

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