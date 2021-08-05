В это никто не верит, это просто невозможно, это ахтунг. А вы еще жалуетесь, что у «Спартака» такой беспорядок внутри клуба! Что тогда скажите про «Барселону», которая из-за плачевного финансового управления лишилась главной легенды не только клуба, но и в истории спорта? Посвящаем материал о главных моментах Месси в «Барсе» тем, кто пустил слезу после ухода Лео с «Камп Ноу».

Болезнь и помощь «Барселоны»

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Лионель Месси Фото: Getty Images

Никаких главных моментов могло и не быть, если бы каталонцы не расщедрились на операцию для талантливого юнца. У Месси была такая же проблема, как и у Роналду – в детстве они были дико щуплыми. Если Криш просто недоедал за семейным столом, то у аргентинца диагностировали недостаток гормона роста, который на медицинском языке именуется как дефицит соматотропина. «Родители были шокированы, узнав о моем заболевании, ведь от этого зависело будущее».

Месси приходилось ставить инъекции, которые стоили больше, чем Лео сейчас на трансферном рынке, ведь он свободный агент. Таких денег у родителей не было. Помогали родственники, кто чем мог. Все изменилось с появлением на горизонте «Барселоны». Испанский клуб предложил 13-летнему проспекту не только общежитие и солидную зарплату, но и полностью оплатить лечение. За год врачи исправили здоровье юного Месси, теперь он был готов на великие свершения.

Дебют за «Барселону» и скандал

«День, когда сбылась мечта», – именно так Месси обозначил первое появление на поле в сине-гранатовой футболке. Место действий – Барселона, но не «Камп Ноу». Это было дерби с «Эспаньолом» на Олимпийском стадионе, который в то время был основной территорией дислокации для «бело-синих». Еще никому неизвестный 17-летний парнишка оказался на газоне после 80-й минуты, заменив уже состоявшуюся легенду клуба португальца Деку. Дебют выдался невзрачным: Лео банально не хватило времени, чтобы показать скиллы взрослым дяденькам.

«Эспаньол» не очень-то и оценил выход молодого аргентинца, написав жалобу на соперника за превышение лимита. Тогда в Примере карали, если на поле за одну команду играет больше трех легионеров без паспорта ЕС. В компании с Роналдиньо, Это’О и Рафой Маркесом Месси оказался четвертым неевропейцем. И все-таки «Барса» нашла лазейку в букве закона – Месси прибыл в систему клуба в 13 лет, а значит считался ассимилированным игроком.

16/10/2004 — «Барселона» запомнила эту дату. В этот день клуб каждый год поздравляет болельщиков, так как считает, что это праздник для всех «блауграна».

Лучший сезон

Лионель Месси Фото: Getty Images

За 17 сезонов Месси собрал россыпь трофеев во внутренних турнирах, а вот Лигу чемпионов покорил только четыре раза. Тем ценнее каждая победа в главном турнире Европы, а особняком стоит триумф в сезоне-2008/09. Во-первых, это был расцвет Лео как игрока. В 2009 году Лионель выиграл все, что только можно в мировом футболе: Примеру, Кубок Короля, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, КЧМ, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Став лучшим бомбардиром в ЛЧ, Блоха забрал звание лучшего игрока розыгрыша.

Перед стартом сезона-2008/09 произошел символизм – Месси, прежде носивший 19-й номер, забрал десятку, которая стала вакантной после отъезда Роналдиньо в «Милан». Команду возглавил Пеп Гвардиола, и тут началось! «Барселона» даже не обросла мяском, прежде чем стать машиной для уничтожения. Победы посыпались рекой, но аргумент, что соперники были не в форме, не прокатит. В еврокубках уже несколько сезонов зверствовал «Манчестер Юнайтед» вместе с Алексом Фергюсоном, а в Испании состав Мадрида пополнил праймовый Роналду.

Первый пента-трик в истории ЛЧ

Лионель Месси Фото: Getty Images

В сезоне-2012/11 «Барселона» попала в группу Лиги чемпионов к «Милану», БАТЭ и пльзенской «Виктории». Спойлер: в итоге «Барса» проиграла «Челси» в полуфинале, но Месси стал лучшим бомбардиром турнира. Еще бы: только за один матч 1/8 финала против «Байера» аргентинский волшебник пять раз доставил мяч в сетку. Ранее Лео не оформлял пента-трики, хотя был близок к этому двумя сезонами ранее, когда положил покер в ворота «Арсенала».

Чем максимально Месси отличается от Роналду? Скромностью, конечно же. Поэтому Лео не придал особого значения историческому событию, отметив командные действия: «Без команды у меня бы ничего не получилось. Мы играли очень слаженно, было очень легко взаимодействовать с партнерами. Какой из пяти голов самый красивый? Не хочу об этом думать, пусть каждый из них будет на первом месте». Той ночью пришедшие на «Камп Ноу» точно не спали.

Последнее Класико против Роналду

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Даже в этом материале уже несколько раз упоминался Криштиану Роналду, хоть речь идет о таком грустном событии, как прощание Месси с «Барселоной». Их невозможно представить порознь. Они нужны друг другу, как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов в UFC, как Майк Тайсон и Эвандер Холифилд в боксе, как теннисная тройка с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Роджером Федерером. В 2020-м Лео и Криш снова сошлись в ЛЧ, но тогда португалец уже гонял за «Ювентус» и прежнего напряжения не чувствовалось. Иное дело, когда они представляли два разных мира внутри одной страны – Каталония против Мадрида.

Роналду покинул столицу Испании в 2018 году, закончив сезон с «Реалом» на третьем месте. В последний раз в сливочной форме Криш встретился с Месси 6 мая. Тогда вечные антагонисты сыграли вничью 2:2, а среди отличившихся замечены оба красавца. После перехода Рона в Серию А, хейтеры Лео писали: «Ты герой в одной лиге, в одной команде, с одними партнерами». Еще и со сборной Аргентины ничего не получалось выиграть. Эту недоработку Месси устранил в июле 2021-го на Копе Америки, а теперь у него есть шанс раз и навсегда заткнуть рот всему миру, став королем на чужбине, ведь Барселона – его родной дом.

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