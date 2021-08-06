Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси ведет переговоры о переходе в «Пари Сен-Жермен». В четверг, 5 августа, вечером Месси лично связался с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Они поговорили о возможном трансфере 34-летнего аргентинца в столицу Франции.
Репортер The Athletic UK Адам Крафтон добавил, что в руководстве «Парижа» тоже разбирают детали подписания Лионеля. В правлении клуба проводят внутренние дискуссии на тему необходимости Лео в команде. Боссы «Сен-Жермен» обсуждали эту возможность параллельно с разговором Месси и Почеттино – с 21:00 по 0:00 5 августа.
«В «ПСЖ» уже изучают варианты сотрудничества с коммерческими партнерами, чтобы максимизировать шансы [на трансфер Лео]. Они подсчитали, что подписание Месси принесет больше, чем оно будет стоить. Интересно посмотреть, справятся ли в «Париже» с этим», – затвитил Крафтон.
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- Лионель Месси покинул «Барселону» 1 июля на правах свободного агента после 17 лет на «Камп Ноу». Спустя 35 дней каталонский клуб выпустил заявление о том, что Месси не подпишет новое соглашение и окончательно покинул команду.
- «Пари Сен-Жермен» фактически остался единственным претендентом на Лионеля из Европы после того, как в «Манчестер Сити» подписали полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша за 117,5 миллиона евро.
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