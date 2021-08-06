Бывший нападающий «Барселоны», капитан сборной Аргентины Лионель Месси еще сильнее приблизился к переходу в «Пари Сен-Жермен».
Инсайдер программы El Chiringuito de Jugones на испанском канале Mega Хуанфе Перес рассказал в эфире, что Месси уже связался с футболистами «ПСЖ» и сообщил, что примет предложение французского клуба.
Ведущий передачи Хосеп Пердероль добавил, что теперь с приглашением шестикратного обладателя «Золотого мяча» «Париж» отпустит форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. Другой инсайдер El Chiringuito TV Ким Доменек Пуигбо уточнил, что лидеры раздевалки «сине-гранатовых» понимали, что у «Барсы» нет денег на то, чтобы дать Лионелю Месси необходимый контракт.
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Месси звонил Почеттино, в «ПСЖ» обсуждают сделку (The Athletic)
- Лионель Месси покинул «Барселону» 1 июля на правах свободного агента после 17 лет на «Камп Ноу». Спустя 35 дней каталонский клуб выпустил заявление о том, что Месси не подпишет новое соглашение и окончательно покинул команду.
- Ранее в The Athletic UK сообщили, что Лео связался с главным тренером «ПСЖ» Маурисио Почеттино, а в руководстве «Парижа» обсуждают финансовую сторону сделки по приглашению 34-летнего аргентинского форварда.
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