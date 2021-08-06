«Барселоне» фантастически повезло. Год назад Лео Месси собирался уйти сам, поэтому фанаты презирали клуб, который чуть не упустил главную звезду. Потом в «блаугране» сменилось руководство, но оперативно разобраться с бухгалтерией было нереально. В результате президент Лапорта договорился с Лионелем о 50-процентном сокращении зарплаты, но и это не спасло – «Барса» все равно не вписалась в потолок.

В такой ситуации хочется винить Ла Лигу с ее жесткими правилами или прежних боссов клуба, но явно не нынешних функционеров и не самого Лео. Он сделал, что мог – предварительно согласился на невыгодные для себя условия. Урезать оклад еще сильнее уже не выйдет: очевидно, что на таком уровне никто не хочет заниматься благотворительностью.

Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

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Для клуба прощание с Месси – однозначно катастрофа, но она происходит в идеальный момент. Ла Лига заметно ослабла, так что бороться за золото и Кубок можно даже с Куном, Депаем и Куманом на лавке – здесь трагедии нет. Наоборот, есть шанс без особых потерь провести переходный сезон, разобраться с финансами, а следующим летом всерьез задуматься, кем адекватно заменить Лео. Да, придется поунижаться в Лиге чемпионов, но за последние сезоны «Барселона» объективно привыкла к безвольным вылетам из этого турнира.

Но самое важное, что расставание с родным клубом спасет остатки карьеры Лео. С 2016 года «Барселона» выиграла лишь два чемпионата Испании (наравне с «Реалом») и ни разу не пробивалась в финал ЛЧ. Месси бил голевые рекорды, искрил ассистами, шокировал обводками, но сольных стараний хватало разве что на Кубки страны. Там «Барселона» уверенно всех выносила, но разве этого заслуживает лучший футболист в истории?

Из года в год преданность Месси становилась все более алогичной. «Блауграна» нелепо потеряла Неймара и набрала толпу странных ребят – Лео был в ярости, но остался. «Барса» так и не пригласила элитного коуча – Месси взбесился, но никуда не дернулся. Клуб стал жалким и был заслуженно разгромлен «Баварией» – Лионель угрожал уходом, но быстро вернулся к тренировкам. Правда, вся эта преданность лишена смысла, когда нет спортивных результатов. От хронического лузерства устанет даже самый терпеливый футболист, особенно если у него остались амбиции.

Переход в «ПСЖ» – самое логичное, что может произойти с Месси. Во-первых, там его друзья – вы явно видели знаменитый снимок, на котором Верратти ощутимо ниже, чем Лео. Во-вторых, там подбирается элитная компания для быстрого триумфа в ЛЧ: два супервратаря, легендарный Рамос, реактивный Мбаппе, универсальный Маркиньос – с таким ростером Неймар и дальше может ежегодно гонять к сестре. В-третьих, боссы «ПСЖ» заинтересованы в самых крутых коучах: если у Почеттино так и не пойдет, позовут кого-то прогрессивного, а не какого-нибудь ветерана, как в «Барсе». В-четвертых, Месси достанется роскошный контракт – тут можно даже не сомневаться.

Если говорить именно о спорте, челлендж в «Сен-Жермен» – абсолютно шикарное приключение для Месси. И кажется, Лионель сам постепенно приходит к этой мысли: сразу после официальной новости о непродлении контракта аргентинец связался с парижанами и начал обсуждать гипотетические условия. Конечно, будет трогательно и романтично, если «Барса» все же продавит Ла Лигу и чудом сохранит у себя Месси. Но в плане футбольной интриги переезд в Париж – гораздо более разумное решение, чем еще 2-3 тоскливых сезона в родном клубе.

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