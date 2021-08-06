Стали известны подробности расставания Лионеля Месси с «Барселоной».

Аргентинец прибыл в Каталонию с твердым намерением продлить соглашение с клубом, сообщает Diario Sport . Месси прилетел в Барселону в четверг и в этот же день собирался поставить подпись под новым контрактом. Уже в пятницу Лео рассчитывал вернуться к тренировкам с командой.

Отец нападающего, Хорхе Месси, специально приехал в Барселону, чтобы окончательно закрыть соглашение с «Барсой» и подписать новый контракт. Месси и его отец понимали, что экономические условия полностью согласованы, и единственное, что осталось сделать, – объявить обо всем официально. Но вместо этого президент «Барселоны» Жоан Лапорта извинился перед Хорхе и сказал, что клуб не может зарегистрировать Месси из-за ограничения, установленного Ла Лигой.

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Представитель семьи Месси проинформировал президента «блауграны», что Лео готов снизить зарплату еще сильнее ради того, чтобы остаться в «Барсе». Семья Месси дала Лапорте время для анализа ситуации, но спустя несколько часов представители «Барсы» связались с ними и сообщили, что способов для обхода потолка зарплат нет и зарегистрировать игрока в соответствии с существующими требованиями невозможно. После чего каталонцы вышли из переговоров и предоставили футболисту карт-бланш на поиски нового клуба.

Источники, близкие к семье Месси, уверяют, что форвард не вел официальных переговоров с другими клубами, поскольку был убежден, что продлит контракт с «Барсой». Текущий сценарий застал Месси и его семью врасплох, но теперь он готов выслушать предложения от европейских клубов.

Лионель Месси покинул «Барселону» 1 июля на правах свободного агента после 17 лет на «Камп Ноу».

Спустя 35 дней каталонский клуб выпустил заявление о том, что Месси не подпишет новое соглашение и окончательно покинул команду.

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