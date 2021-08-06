Лионель Месси не сыграет за «Барсу» в новом сезоне. Клуб официально объявил об уходе, а после провел стандартную церемонию прощания с легендами в социальных сетях: выпустил слезливый ролик и отписался суховатым формальным текстом. Разве так прощаются с лучшим игроком в истории клуба, который отдал команде 18 легендарных лет? Это кажется очень подозрительным. Болельщики злятся, рыдают и бьются головой о железные прутья забора «Камп Ноу». Самый большой провал в истории «Барселоны» или идеально разыгранная президентом Лапортой партия?

Зачем «Барсе» блефовать?

22 июля официальный сайт Ла Лиги удалил страницу Месси из своей базы. Но не потому что пресс-служба обладает пророческим даром. Все просто: Ла Лига почти месяц была преградой для «Барсы», чтобы подписать Лео. То он много получает – урезали зарплату аж на 50%, то слишком жирный контракт выбивает – получили разрешение разбить соглашение на части. Словом, главным противником во всей этой истории оказался президент Лиги – Хавьер Тебас.

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Выбор встал между Месси и спонсорским контрактом с Ла Лигой. Лапорта вовсе не такой простой дядька, как может показаться. Вряд ли он станет жертвовать главной звездой клуба и пойдет на поводу у Тебаса. Скорее всего, уход Месси – уловка, способ натравить разочарованных фанатов на президента Примеры и тем самым размазать его колоссальным давлением. Короче, Месси остается, и вот почему.

Странная реакция одноклубников

А точнее – ее отсутствие. Это самый необычный момент во всей истории. Похоже, на официальное заявление «Барсы» об уходе Месси отреагировали только журналисты. И Сеск Фабрегас, воспитанник Ла Масии, покинувший клуб 7 лет назад. Ни Серхио Бускетс, ни Жерар Пике (ака «он остается), отыгравшие бок о бок с Лео без малого 13 лет, не написали ни строчки о его уходе.

Лучший друг Месси, Агуэро, тоже молчит. Он перешел в «Барсу» только ради возможности поиграть в одной команде с Лионелем на закате карьеры. Разве он не высказался бы после такого обидного исхода истории?

Ни Роналд Куман, ни команда не давали никаких комментариев о происходящем. Трудно поверить в то, что абсолютно все они сейчас находятся в шоке или на грани отчаяния. Похоже на заговор? Вполне. Теория простая: Лео постит в инстаграме фотографии с игроками «ПСЖ», клуб объявляет о внезапных сложностях и сразу же прощается с Лео готовым 7-минутным видео. Но все спокойны, потому что знают – это ловушка для Тебаса. Президент Ла Лиги своим отказом помочь Лео остаться затянул на своей же шее удавку. И когда она его прикончит – вопрос времени.

Жерар Пике и Лионель Месси (Барселона) Фото: From Official Website

Поздние переговоры

Жоан Лапорта прекрасно представлял, что переговоры о новом контракте с Лео будут очень непростыми. Но даже несмотря на это президент «Барсы» ставит сроком подписания 5 августа – а через 10 дней начинается сезон.

Месси уехал на Кубок Америки без контракта, затем руководство не стало его торопить, и Лионель укатил в отпуск в Майами, а затем еще и на Ибицу. Лапорта же вовсю щебетал, что Лео останется, но только вот Ла Лига не разрешает. На эти слова незамедлительно отреагировал мадридский «Реал» и выразил поддержку и готовность помочь. В общем, Жоан заручился необходимой поддержкой и не сильно переживал по поводу заключения контракта, а стоило бы – вся его предвыборная кампания строилась на обещаниях для Лео.

И вот Месси приезжает из отпуска, но ему говорят, что сделка сорвалась, а он теперь очередной безработный аргентинец на трансферном рынке. И никаких объяснений с прессой и болельщиками. Поздние переговоры – просто еще один способ заставить Тебаса нервничать. Он же не хочет, чтобы рейтинги Примеры свалились прямо ему на голову, а Лапорта, воспользовавшись замешательством Хавьера, в сжатые сроки урегулирует ситуацию с контрактом Лео, потому что сезон вот-вот начнется.

Жоан Лапорта, президент ФК «Барселона» Фото: Getty Images

Новый клуб – абсурд

Переход Месси в новый клуб кажется сумасшедшей идеей. Правдоподобнее эта история смотрелась бы при экс-президенте Жозепе Бартомеу, но не сегодня. Во-первых, виной все те же поздние сроки. Никакой клуб в здравом уме не станет подписывать Лео сию минуту – зарплатные аппетиты аргентинца никуда не делись. Чисто теоретически 30 млн евро за сезон могут потянуть «ПСЖ» или «Манчестер Сити», но они уже набрали звездных новичков и рискуют не втиснуться в финансовый фэйр-плей.

Во-вторых, даже таким гениям, как Лионель Месси, необходима адаптация в новом клубе. А уж тем более – в новом чемпионате. Лео только что вернулся из отпуска и не провел ни дня предсезонки. В какой форме он сейчас и как переезд скажется на его психологическом здоровье? Все мы помним, как из-за скандала с Бартомеу Месси не мог полгода прийти в оптимальную форму. Рисковать сейчас он точно не готов.

Месси счастлив в «Барселоне»

Да, именно сейчас. И пусть его не совсем устраивают игроки, с которыми он выходит на поле. Даже после нелепых потерь Неймара и Луиса Суареса – Лео предан клубу. Он наконец обрел статус настоящего капитана, с ним считаются, от него зависит многое в раздевалке. Руководство настаивает на омоложении состава, но все равно пригласило 33-летнего Серхио Агуэро – одного из лучших друзей Лео.

Лионель Месси и сборная Аргентины Фото: Getty Images

Аргентинец наконец-то выиграл Кубок Америки со сборной. Давление на него впервые за многие годы ослабло. Он счастлив – зачем создавать себе трудности и переходить куда-то еще, если все есть в «Барсе».

Президент Лапорта знает, на что идет. Сейчас самый подходящий момент, чтобы надавить на Тебаса. Контракт с Месси еще будет подписан, и следующий сезон Лео точно проведет в футболке «Барсы».

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