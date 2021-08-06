Пресс-конференция Жоана Лапорты задержалась на несколько минут – вместо появления президента заиграла совсем неуместная событию веселая песня Spiderhouse Майка Шепстоуна. Через пару минут вошел сам Лапорта.
Он начал с разноса предыдущей администрации: «Прежде всего хочу сказать: то, что досталось нам от предыдущей администрации – это ужасное наследство». По ходу пресс-конференции Лапорта еще не раз вспомнит Жозепа Бартомеу – без имен, конечно, зато упоминая степень ужаса, оставленного предшественником, и не раз намекнув, что во всем виновен именно он.
Упомянув Бартомеу, Лапорта перешел к следующим виновникам непродления контракта – Ла Лиге и фэйр-плей. Если коротко, позиция президента «Барселоны» такова: предыдущая администрация натворила дел с контрактами, превысив допустимый зарплатный фонд и все мыслимые пределы фэйр-плей, а Ла Лига не захотела сделать этот самый фэйр-плей более вариативным даже ради Месси: «ФФП в Ла Лиге не соответствует критериям наличных денег у клубов. По этой причине мы не смогли подписать первый контракт с Месси. Многие вещи нужно сделать допустимыми. Настал момент, когда нужно без эмоций все проанализировать. ФФП должен быть более гибким».
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Жозеп Бартомеу и Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
Лапорта, по всей видимости, решил не идти на обострение с Тебасом – и добавил, что вина «Барсы» тоже есть: «Конечно, мы знали нормы – так что ФФП не оправдание для нас».
Но дальше ситуация стала интереснее. Президенту напомнили, что он докладывал об успешных переговорах – и тот, кажется, признался, что попал в неловкое положение: «Да, я сообщал об успехах. Технически все правда было плохо и даже невозможно, но нам показалось, что с Лигой все решено».
Вероятно, у Лапорты были какие-то договоренности с Тебасом – президент упоминал, что «с лигой созванивались каждый день», а чуть дальше станет понятно, в чем дело: «Мы могли бы подписать Месси, если согласились бы на сделку Ла Лиги (по передаче прав CVC на контент лиги). Но это сделка на 50 лет – мы не могли войти в нее и оставить «Барсу» без доходов на полвека. Мы решили больше не подвергать клуб риску».
Лапорта рассказал и о деталях контракта Месси – документ должен был быть подписан на два сезона, но зарплата платилась бы пять лет. Лео был согласен, а вот Тебас и Ла Лига – только через подписание с CVC.
Хавьер Тебас
Фото: Getty Images
После президент «Барселоны» многократно выражал Месси респекты – за содействие в переговорах и за игру за клуб, сравнил Лео с Кройфом и другими легендами и выразил уверенность в том, что эпоха после Месси будет успешной: «Мы этого хотим, и так и будет. Мы сейчас мотивированы, как никогда прежде».
Высказался Лапорта и о самой, пожалуй, обидной части – прощании с Лео: «Мы не можем провести церемонию прощания с Месси сейчас так, как хотели бы ее провести через два года. Сейчас это невозможно из-за ковида».
На вопросах журналистов случился интимный политический момент – кто-то из зала спросил президента о его предвыборных обещаниях, а частью программы Лапорты было сохранение Месси. «Я говорил, что мы сделаем все, чтобы сохранить Лео. Мы договорились с ним – но не смогли завершить сделку из-за ограничений».
Уже под конец пресс-конференции Лапорта начал больше рассуждать о будущем – дежурно упомянул, что «дань Месси будет отдана», высказался о планах касательно зарплатного фонда (хочет сократить до 65%), пообещал предоставить результаты аудита сосьос, назвал ожидаемую цифру убытков (почти 500 млн евро), и рассказал о спортивной части – о готовности Кумана строить новый проект без Месси, о надежде на появление нового лидера и о том, что такая возможность теперь есть у каждого: «У нас есть игроки, которые долго играли рядом с Месси, теперь они могут взять роль лидера на себя. Также у нас есть и талантливые футболисты, знающие, что такое играть за «Барселону».
Лионель Месси, «Барселона»
Фото: Getty Images
В конце пресс-конференции Лапорта перешел на английский: «Грустный момент, но мы должны начинать новую эру. Лео Месси – лучший в мире, лучший в «Барсе» и отличный человек – мы очень ему благодарны. Но моя роль как президента – принимать тяжелые решения. Мы не смогли преодолеть эту ситуацию, не смогли заключить соглашение из-за ФФП. Но я уверен, что все игроки, все тренеры, все в «Барсе» мотивированы показать, что мы – очень успешный клуб. И я также уверен, что мы сделаем счастливыми всех причастных к клубу и всех фанатов по всему миру».
Новым капитаном «Барселоны» назначен Серхио Бускетс.
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