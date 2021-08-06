Болельщики «Барселоны» нашли неожиданного козла отпущения в деле с уходом из команды Лионеля Месси.

В пятницу фанаты окружили тренировочную базу клуба. Как передает Deportes Cuatro с места событий, когда они увидели машину Антуана Гризманна, то принялись свистеть и кричать: «Это твоя вина. Месси уходит из-за тебя».

Marca уточняет, что некоторые не поленились и выучили соответствующие фразы на французском. Также оскорбления перепали и Жорди Альбе.

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После ухода Месси Гризманн с большим отрывом стал самым высокооплачиваем «сине-гранатовым» (700 тысяч евро в неделю).

Контракт Лео истек 30 июня, 5 августа «Барса» объявила, что не сможет подписать новый договор с ним.

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