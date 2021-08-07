Брат эмира Катара Халифа бен Хамад Аль Тани прокомментировал возможное завершение сделки по переходу бывшего капитана «Барселоны» Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Переговоры официально завершены. Объявление – скоро», – написал Бен Хамад Аль Тани в верифицированном аккаунте в твиттере. Он добавил к посту хэштеги «Месси» и «Пари-Сен-Жермен» и запостил отфотошопленный снимок, на котором Лео стоит в экипировке парижского клуба.

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Позже шейх приложил фотографию Серхио Рамоса в футболке «Реала» и Месси в форме «Барсы» с описанием «Столица света. Восемь побед в Лиге чемпионов». Рамос на правах свободного агента уже перешел в «ПСЖ» в межсезонье-2021.

Халифа бен Хамад Аль Тани – брат правящего эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

«Пари Сен-Жермен» принадлежит фонду Qatar Sports Investments, который, по сообщениям агентства Reuters, финансируется министерством финансов Катара и Олимпийским комитетом страны. Местным НОК управляет лично правящий эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани.

Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси покинул «Барселону» после 17 лет в каталонском клубе. «ПСЖ» называют главным претендентом на подписание Месси в качестве свободного агента.

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