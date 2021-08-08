Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции. Аргентинец подтвердил, что уходит из «Барселоны» из-за невозможности каталонцев заключить с ним новое соглашение по причине потолка зарплат в Ла Лиге.
Аргентинец вышел к трибуне, но долго не смог начать говорить и расплакался. Зрители и журналисты, присутствующие на пресс-конференции, аплодировали Лионелю стоя. Жена Антонелла пыталась успокоить мужа и дала ему носовой платочек.
Лионель Месси взял платочек из рук жены Антонеллы
Фото: Eurosport
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Месси горько плачет на прессухе. Он уходит из «Барсы»
- Ранее «Барселона» объявила, что Месси не продлит контракт с клубом. Гранатово-синие объяснили это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.
- Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси покинул «Барселону» после 17 лет в каталонском клубе.
- «ПСЖ» называют главным претендентом на подписание аргентинца в качестве свободного агента.
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