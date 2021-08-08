На прощальной пресс-конференции по случаю ухода из «Барселоны» Лионель Месси поблагодарил клуб за проведенные вместе годы и рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

О «Барселоне»

«У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью». Никогда не мог представить, что когда-нибудь покину «Барсу». Я сделал все возможное, чтобы остаться, но обстоятельства оказались выше этого желания».

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Лонель Месси Фото: Getty Images

Про зарплату

«Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда. Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные. Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались».

О тупике

«В прошлом году я не хотел оставаться, но сейчас все было иначе. В моей голове сейчас много мыслей. Я в тупике. До этого момента я никогда не представлял, как я буду жить, уйдя из «Барсы». Моя жизнь полностью изменится. Я был в первой команде с 16 лет. Пришло время начать все сначала. Это сложный шаг для моей семьи. Я знаю, как хорошо им в этом городе. Но я знаю, что они адаптируются, и все будет в порядке. Нужно принять это и просто начать с нуля».

О том, что «Барса» важнее любого игрока

«Клуб важнее любого игрока. И люди привыкнут к моему уходу. Сначала будет странно, но команду пополнили отличные игроки, у «Барсы» отличный состав. Я в них верю».

Лонель Месси Фото: Getty Images

О чем жалеет

«Очень больно от того, что я не выиграл еще одну Лигу чемпионов. Когда был полуфинал с «Ливерпулем», мы были очень близки. Близки мы были и в тот момент, когда играли против «Челси» в полуфинале с Пепом. Мы могли выиграть еще одну Лигу чемпионов, но я ни о чем не жалею. Мы всегда стараемся делать все возможное, но мы действительно хотели выигрывать еще и еще. От того, что не получалось, у нас была заноза. Моя цель – продолжить выигрывать. Хочу взять несколько чемпионатов и попытаться догнать Дани Алвеса. По крайней мере, я постараюсь подобраться поближе».

Про «ПСЖ»

«ПСЖ» – это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления «Барселоны» я получил много звонков от других клубов. Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры. Не сомневаюсь, что перейду в команду, которая будет конкурировать с «Барселоной», – сказал Лео на прощальной пресс-конференции.

Ранее «Барселона» объявила, что Месси не продлит контракт с клубом. Гранатово-синие объяснили это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.

Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси покинул «Барселону» после 17 лет в каталонском клубе.

«ПСЖ» называют главным претендентом на подписание аргентинца в качестве свободного агента.

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