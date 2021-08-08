«Барселона» пытается помешать переходу Лионеля Месси в «ПСЖ».
Сосьос каталонского клуба направили жалобу в Европейскую комиссию. Документ, эксклюзивный доступ к которому получила Marca, указывает на несоответствие парижским клубом финансовому фэйр-плей.
В жалобе, основанной на финансовых фактах, делается акцент на то, что в сезоне-2019/20 на зарплаты у парижского клуба уходило 99% от суммы доходов, в то время как у «Барселоны» – 54%. Согласно этой информации сосьос «Барсы» делают вывод, что отношение «ПСЖ» к ФФП хуже, чем у Барселоны» – соответственно, клуб не может претендовать на подписание Месси.
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Отмечается, что решение о блокировке трансфера должно быть принято до подписания контракта между игроком и клубом. Иначе это только затянет разбирательство.
- Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси покинул «Барселону» после 17 лет в каталонском клубе.
- Каталонцы объявили, что Месси не продлит контракт с клубом. «Барса» объяснила это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.
- «ПСЖ» называют главным претендентом на подписание аргентинца в качестве свободного агента.
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