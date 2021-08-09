Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо высказалась о его уходе из «Барселоны».

«Как же сложно резюмировать в нескольких строках все прожитые годы. Столько эмоций, столько воспоминаний, навсегда оставивших след в нашей жизни. Но, как говорится, то, что не убивает, делает нас сильнее! Всей семьей мы пройдем через это и снова выйдем на поле, сильнее, чем когда-либо. Куда бы мы ни пошли, мы пойдем вместе, но всегда вперед!» – написала Рокуццо в инстаграме.

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5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено, это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Лионель выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом закончился в конце июня.

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