Жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо высказалась о его уходе из «Барселоны».
«Как же сложно резюмировать в нескольких строках все прожитые годы. Столько эмоций, столько воспоминаний, навсегда оставивших след в нашей жизни. Но, как говорится, то, что не убивает, делает нас сильнее! Всей семьей мы пройдем через это и снова выйдем на поле, сильнее, чем когда-либо. Куда бы мы ни пошли, мы пойдем вместе, но всегда вперед!» – написала Рокуццо в инстаграме.
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- 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено, это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- Лионель выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом закончился в конце июня.
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