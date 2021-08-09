В «Барселоне» определился футболист, который будет выполнять роль капитана команды после ухода Лионеля Месси. Легендарного аргентинца сменит полузащитник Серхио Бускетс.
Вице-капитанами «сине-гранатовых» в новом сезоне будут защитники Жерар Пике, Серхи Роберто и Жорди Альба, сообщает официальный сайт.
- Капитан сборной Аргентины и шестикратный обладатель «Золотого мяча» Месси покинул «Барселону» после 17 лет профессиональной карьеры в каталонском клубе.
- Каталонцы объявили, что Месси не продлит контракт с клубом. «Барса» объяснила это финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги.
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