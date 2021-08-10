«Барселона» предприняла еще одну, возможно последнюю попытку подписать контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси.
Генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в клубе, сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на программу на La Portería, разработанную Betevé.
- 5 августа «Барселона» объявила о непродлении соглашения с Месси, который выступал за клуб с 2005 года.
- По сообщениям, аргентинец близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».
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