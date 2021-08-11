Лионель Месси покинул «Барселону» после 17 лет профессиональной карьеры в каталонском клубе и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Каталонцы объяснили непродление контракта с аргентинцем финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги. Главная интрига грядущего сезона – как «блауграна» заменит аргентинца? Ведь его влияние на игру и результат было запредельно высоким.

Международная компания по разработке и внедрению искусственного интеллекта Olocip провела исследование, чтобы выяснить, кто в имеющемся составе «Барсы» является лучшей заменой Лионелю Месси. Согласно полученным результатам, лучший кандидат для этого – Мемфис Депай.

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Отмечается , что если бы Мемфис отыграл 100% минут в минувшем сезоне Ла Лиги, то забил бы около 14-15 мячей без учета пенальти и записал на свой счет 7-8 голевых передач. На втором месте оказался Кун Агуэро – по мнению Olocip, если бы он провел на поле в составе «Барсы» 65% минут игрового времени, то настрелял бы примерно 14-15 голов.

Всю карьеру Месси играл в Каталонии. В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забил 30 мячей и сделал 9 ассистов.

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