«Барселона» – не единственный испанский клуб, у которого возникли проблемы с регистрацией новых игроков. «Валенсия», «Леванте», «Бетис», «Алавес» и «Сельта» хотят усилить составы, но лишены такой возможности. Все упирается в потолок зарплаты.

«Барселона» уже потеряла Лионеля Месси, на грани находятся Эмерсон, Агуэро, Эрик Гарсия и Депай. «Валенсия» пока не смогла зарегистрировать Альдерете, «Леванте» – Сольдадо, «Сельта» – Галана, Черви, Дитуро, «Бетис» – Миранду. Это далеко не полный список. Такое положение дел чуть более чем за 48 часов до начала Лиги. Все команды надеются уложиться в эти часы, хотя у них еще будут две недели, в которые пройдут по три матча, чтобы исправить ситуацию, пишет Мarca

Трансферное окно официально стартовало с 1 июля и завершится 31 августа, что составляет 62 официальных дня, хотя с момента окончания Лиги в середине мая до 31 августа пройдет около 100 дней, а количество футболистов, желающих поменять клуб все больше и больше.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, проведший всю карьеру в «Барсе» и переписавший клубные рекорды, был вынужден покинуть Ла Лигу и перешел в «ПСЖ».

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