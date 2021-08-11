Когда стало известно о переходе Лионеля Месси в «ПСЖ», все футболки Барселоны с 10-м номером на сезон 2021/22 исчезли с прилавков. Хотя больших экономических потерь от этого не ожидается, задача Nike – решить, что произойдет с рубашками после возврата. На возврат у «Барсы» есть около двух месяцев.

Уход Месси уже экономически давит на клуб. В магазинах с понедельника продажи футболок упали на 80%. Согласно различным исследованиям, примерно на восьми из десяти проданных футболок «Барселоны» на спине был напечатан номер 10 и фамилия Месси, что обеспечило каталонскому клубу доход в размере от 20 до 30 миллионов евро за сезон, сообщает Мarca

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Футболки «Барселоны» на сезон-2021/22 поступили в продажу с 16 июня, и у фанатов было почти два месяца, чтобы купить новые футболки Месси. В то время считалось само собой разумеющимся, что аргентинец останется в клубе.

«Барса» надеется частично покрыть убытки продажей футболок Мемфиса Депая.

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