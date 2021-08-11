«Барселона» в ближайшее время планирует зарегистрировать нападающего Мемфиса Депая в качестве игрока команды.

В каталонском клубе надеются, что успеют провести сделку до матча 1-го тура Ла Лиги с командой «Реал Сосьедад», чтобы футболист смог выйти на поле.

В «Барсе» уверены, что регистрацию получится провести даже в том случае, если на этой неделе никто из игроков продан не будет. Мемфис относится к ситуации с пониманием, пишет Diario Sport

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Депай – бронзовый призер чемпионата мира 2014 года.

Матч с «Реал Сосьедад» намечен на 15 августа.

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