Какую сделку хотела Ла Лига?

Четвертого августа Ла Лига объявила о передаче на 50 лет 10% своего бизнеса люксембургскому фонду CVC Capital Partners за 2,7 миллиарда евро. Чемпионат Испании и банкиры создают совместную компанию, в которой клубам принадлежат 90%, а остальное – люксембургским инвесторам.

Те самые 2,7 миллиарда евро пойдут на развитие футбола Испании на всех уровнях – кэш получат профессиональные мужские и женские клубы, а еще полупрофи и любители. Но 90% (2,4 млрд евро) достанутся клубам Ла Лиги пропорционально доходам от телеправ за семь лет. То есть ориентировочно «Реал» и «Барса» получат 260 и 270 млн евро соответственно.

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С помощью этой сделки руководство Ла Лиги хочет вывести испанский турнир на уровень английской Премьер-лиги. По данным Deloitte , суммарная выручка клубов АПЛ в сезоне-2019/20 составила 5,1 млрд евро, команд Ла Лиги – 3,1 млрд евро.

Хавьер Тебас Фото: Getty Images

С 2014 года чиновники потратили 200 миллионов евро на разработку некой экосистемы испанского футбола, которую теперь хотят реализовать с помощью этой суперсделки. О ней известно в общих чертах. Проект приведет к внедрению искусственного интеллекта, улучшению спортивной и бизнес-аналитики. Экосистема должна помочь клубам зарабатывать не только в игровой день (билеты, атрибутика, хот-доги на стадионе) и на телеправах, но и создавать некие новые каналы между командами, кошельками фанатов и спонсорами. Как все это работает – пока не понятно, но CVC Capital Partners уверенно инвестировал огромные деньги.

Люксембургский фонд – не новички в спортивных инвестициях: например, с 2006 по 2017 год компания рулила Формулой-1. CVC Capital Partners инвестировал 1,6 млрд евро, а вышел из сделки с 3,6 млрд евро.

Почему «Реал» и «Барса» против?

Главной причиной недовольства топ-клубов стал пункт соглашения между Ла Лигой и CVC Capital Partners о передаче фонду 10% доходов лиги ежегодно – примерно 310 млн евро за сезон или условные 15,5 млрд евро за 50 лет, если доход чемпионата Испании останется на одном уровне весь этот срок.

Первой высказалась против «Барселона», хотя у каталонцев накопилось долгов на миллиард евро. После объявления Ла Лиги о сделке президент «Барсы» Жоан Лапорта назвал ее передачей клубных прав в залог на 50 лет, что его совершенного не устраивало – якобы под угрозой было будущее клуба.

Затем возмутился президент «Реала» Флорентино Перес. Босс мадридцев заявил, что о сделке договорились за его спиной, «Реал» ничего не знал, а при подготовке тендера не была обеспечена конкуренция и честная торговля. В довершение Фло пригрозил иском шефу Ла Лиги Хавьеру Тебасу и главе CVC Capital Partners Хавьеру де Хайме Гуихарро.

Флорентино Перес Фото: Getty Images

В ответ Тебас и Гуихарро обиделись: якобы возмущение непропорционально ситуации и не имеет оснований, сделка выгодна для всех, а угрозы судами – фу-фу-фу.

Дошло до того, что, по данным El Transistor , «Барса» и «Реал» в знак протеста не хотели, чтобы их матчи показывали по телевидению.

Причем тут Месси?

Когда «Барселона» объявила об уходе Лионеля Месси, главной причиной в заявлении клуба назвали помехи со стороны руководства Ла Лиги и потолок зарплат. Любители теорий заговоров подумали, что таким образом клуб давит на боссов чемпионата – хочет продавить подписание с помощью озлобленных фанатов и медиа. Но все оказалось наоборот: это Ла Лига шантажировала «Барсу».

«Мы могли подписать Месси, если бы согласились на сделку Ла Лиги по передаче прав CVC. Но это сделка на 50 лет. Мы не могли войти в сделку с Ла Лигой и оставить «Барсу» без доходов на полвека. Мы решили больше не подвергать клуб риску», – заявил Лапорта на пресс-конференции по поводу отбытия Лео.

Лионель Месси. Фото: Getty Images

Что в результате?

Говорят, что на войне нет победителей – только проигравшие с обеих сторон. В случае со скандалом «Барселоны» и Ла Лиги с ее фондом так и оказалось.

Во-первых, сам Месси не хотел никуда уходить, мечтал доиграть пиковые годы в любимой команде. Но теперь он уже в «Париже» рекламирует чемпионат мира в Катаре.

Во-вторых, «Барса» лишилась огромного заработка: по данным Diario Sport , с 2017-го по 2020-й Лео принес родному клубу 30% доходов или 619 млн евро, за тот же период Месси получил гонорар на 383 млн. То есть каталонцы подняли 235 млн евро благодаря Лионелю за три года.

В-третьих, Ла Лига потеряла игрока, ради которого многие вообще включали испанский футбол.

Жоан Лапорта Фото: Getty Images

«Бренд Ла Лиги с Месси и без него – не одно и то же. Месси – главный футбольный актив Ла Лиги. Он делает лучше не только «Барселону», но и все остальные команды. С ним у турнира более высокий потенциал. Например, заключать контракт на показ Ла Лиги и продавать имиджевые права без него сложнее, чем с ним. Доход всех клубов зависит от Месси», – приводит Marca слова экономиста Жозепа Фабра.

В-четвертых и главных: Ла Лига так и не подписала суперсделку с CVC Capital Partners. 12 августа Федерация футбола Испании сообщила о срыве соглашения. Чиновники заявили, что этот проект Ла Лиги увеличивает неравенство между клубами и делает невозможным разумное развитие профессионального футбола.

В результате Ла Лига и CVC Capital Partners не только остались ни с чем, но и совершенно бестолково вынудили «Барселону» отпустить лучшего футболиста в истории, который приносил чемпионату Испании кучу денег.

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