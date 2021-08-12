Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«До Месси «Барселона» подписала других футболистов. Эти 15% [на столько «Барса» превышает потолок зарплат] – это более 40 миллионов евро. На такие деньги можно подписать футболиста.
Наше желание – чтобы в Ла Лиге всегда играли лучшие. Уход Месси – это болезненная тема. Лапорта очень долго говорил, что все идет хорошо, но в один момент все рассыпалось. Несмотря на это мы много работали над увеличением нашей рыночной привлекательности. Мы продали права на четыре следующих сезона, и в договоре нет пункта, в котором говорится, что Ла Лига стоит меньше без Месси.
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Фанаты «Барселоны» продолжат следить за клубом и с Лионелем, и без него. Недавно мы подписали 8-летний контракт с ESPN. В нем нет обязательств по конкретным игрокам. Они имеют значение, они помогают, но в них нет необходимости», – цитирует Тебаса Marca.
- 5 августа «Барса объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси в связи с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» двухлетний контракт, включающий опцию продления еще на один сезон.
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