Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Я знал, что между клубом, Месси и Ла Лигой сложилась сложная ситуация. Но я также был удивлен тем днем и моментом, когда услышал, что он больше не будет играть за «Барселону». Я знал, что финансовое положение клуба усложняет задачу. Конечно, нам будет сложнее забивать. Месси забил 30 мячей в прошлом сезоне. Так что другим игрокам нужно делать больше и совершить следующий шаг. Наша цель – всегда выигрывать трофеи, быть чемпионами и хорошо выступить в Лиге чемпионов», – приводит слова Кумана ESPN.
- Всю карьеру Месси играл в Каталонии. В составе «Барсы» Лео выиграл больше 30 трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и четыре Лиги чемпионов.
- В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забил 30 мячей и сделал 9 ассистов.
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