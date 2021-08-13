Полузащитник «Барселоны» Педри заявил о готовности сыграть в первом туре чемпионата Испании. 7 августа испанец сыграл в финале Олимпиады и провел 73-й матч в сезоне.

«Я горжусь, что смог сыграть во всех этих матчах. Как и всегда, я наслаждался как ребенок. Все происходит очень быстро, но мне еще многое предстоит сделать. Играть и получать удовольствие от этого я люблю больше всего. Вернувшись в «Барсу», я должен отдавать все силы. Если у меня будет возможность играть, то я отдам команде все», – приводит слова Педри Mundo Deportivo

Педри провел больше всех матче в прошлом сезоне.

В составе сборной Испании он вышел в полуфинал чемпионата Европы и взял серебро Олимпиады.

Токио-2020 Испания привезла на Игры героев Евро. Как они показали себя? 06/08/2021 В 17:01

Чемпионат Испании «Он станет мегазвездой». Наследник Иньесты в «Барсе» и Испании 22/07/2021 В 08:00