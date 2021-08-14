«Реал» уже несколько недель анализирует возможность выхода из состава испанской Ла Лиги. В клубе недовольны политикой президента организации Хавьера Тебаса.
Самый важный партнер Флорентино Переса – английская Премьер-лига, хотя в клубе также собрали информацию о вариантах присоединения к итальянской Серии А или немецкой бундеслиге, сообщает Mundo Deportivo. Последней каплей для президента «Реала» Флорентино Переса стала негативная реакция Тебаса на проект европейской Суперлиги и сделка Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.
- Четвертого августа Ла Лига объявила о передаче на 50 лет 10% своего бизнеса люксембургскому фонду CVC Capital Partners за 2,7 миллиарда евро.
- Флорентино Перес заявил, что о сделке договорились за его спиной.
Чемпионат Франции
Уйдет ли Мбаппе в «Реал»? Все прояснится уже в августе
Чемпионат Испании
Ла Лига выбросила Месси. Все ради сорвавшейся сделки на €2,7 млрд
Чемпионат Франции
«Реал» даст Мбаппе бонус, чтобы он не продлял контракт с «ПСЖ»