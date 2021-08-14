Мадридский «Реал» отрицает информацию о желании руководства выйти из состава чемпионата Испании и вступить в английскую Премьер-лигу. Сообщение с опровержением появилось на официальном сайте клуба.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучал возможность перехода из Ла Лиги в АПЛ, «Реал» хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно, и что единственный смысл этого – еще раз потревожить повседневную жизнь нашего клуба», – гласит сообщение

Mundo Deportivo писал, что «Реал» уже несколько недель анализирует возможность выхода из состава испанской Ла Лиги, так как в клубе недовольны политикой президента организации Хавьера Тебаса.

4 августа Ла Лига объявила о передаче на 50 лет 10% своего бизнеса люксембургскому фонду CVC Capital Partners за 2,7 миллиарда евро.

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