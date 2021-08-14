В последнее время кулес в ярости от президента Жоана Лапорты. Его решения на руководящем посту оставляют много вопросов, но, если Месси уже не вернуть, то с регистрацией Депая и Гарсии все решилось благополучно. В этом есть заслуга и Жерара Пике. Испанец согласился на понижение зарплаты, а это значит, что «Барса» умещается в установленный Ла Лигой потолок зарплат.

На официальном сайте клуба уже появилась информация о том, что Мемфис Депай и Эрик Гарсия доступны для участия в чемпионате. «Барса» продолжает вести переговоры о снижении зарплат еще с двумя игроками – Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Оба игрока готовы пойти на уступки и продолжать сотрудничество с командой.

Из-за проблем с регламентом Ла Лиги «Барселона» не смогла продлить контракт с Лионелем Месси.

Клуб переживает кризис, а сумма задолженности составляет почти 1,2 миллиарда евро.

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