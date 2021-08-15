Аргентинец Диего Симеоне, занимающий пост главного тренера мадридского «Атлетико», высказался о возможном приглашении в клуб соотечественника Лионеля Месси.
«Как вы видите, причиной ухода Месси стала ситуация в «Барселоне». Безусловно, сохранение игрока такого калибра было бы очень важным для чемпионата Испании. Но очевидно, что «Атлетико» не вел переговоры с Лионелем, потому что не имел ни малейшего шанса заполучить его», – сказал Симеоне по информации Goal.
- 10 августа Месси заключил с французским «ПСЖ» двухлетний контракт, включающий опцию продления еще на один сезон.
- Пятью днями ранее «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с 34-летним футболистом по причине финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.
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