Годами Ла Лига привлекала повышенное внимание за счет Неймара, Криша и Месси. Три суперзвезды одновременно бегали по испанским газонам в течение четырех лет, сдабривая «Барсе» и «Реалу», а заодно и Ла Лиге, почву для развития. На момент ухода Неймара Испания шла в таблице коэффициентов с сумасшедшим отрывом от Англии – 27,393 очка. С каждым годом преимущество сокращалось, пока в сезоне-2020/21 англичане не запрыгнули на первое место. Вряд ли это совпадение – лидеры испанских грандов всегда влияли на результаты своих команд. Поэтому с уходом Месси стоит ждать новое резкое падение, тем более Италия совсем близко.

Президента Ла Лиги Хавьера Тебаса всегда беспокоила проблема звезд. Из-за ухода Неймара Тебас устроил грандиозный скандал, обвинив «ПСЖ» в нарушении финансового фэйр-плей. Одновременно с этим Хавьер заявлял, что не считает Нея потерей. «Ла Лига и «Барселона» важнее, чем Неймар. Я был бы больше обеспокоен, если бы ушел Роналду или Месси. Даже если «ПСЖ» не выплатит сумму отступных за Неймара, мы все равно пожалуемся на них в УЕФА. Они не могут иметь лучшие финансовые показатели, чем «Барселона» и «Реал», – сокрушался Тебас.

Хавьер Тебас Фото: Getty Images

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Когда сезон в Лиге 1 уже стартовал, а Неймар успел забить несколько мячей и раздать ассисты, а Тебас все еще не мог угомониться. Глава Ла Лиги призывал начать расследование. Но он все же признал, что прощание с одной из главных звезд скажется на доходах испанского чемпионата.

«Не можем мириться с этим. По крайней мере, мы должны открыть дело и заняться расследованием. И это не потому, что «ПСЖ» забрал игрока у «Барселоны». Мы очень обеспокоены данной ситуацией. Мы очень долго боролись за продвижение Ла Лиги в сфере ТВ-прав. И сложившаяся ситуация также на нас влияет. Она влияет на экономическую модель лиги. Это пойдет во вред индустрии», – нервничал босс чемпионата Испании.

Ней и Рон сильно влияли и на посещаемость. После ухода бразильца у «Барсы» выдался тяжелый сезон – на команду пришло на 9,9% меньше зрителей, чем год назад. Хуже с болельщиками поработали только «Лас Пальмас» и «Эспаньол». Мадридцы тоже не избежали оттока фанатов после трансфера Рона. В ровном для Ла Лиги сезоне-2018/19 (-0,6% посещаемости) «Реал» стал второй худшей командой по оттоку фанов: Флорентино Перес привел на стадион на 7,7% меньше болельщиков, чем в предыдущем году.

Неймар, Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

В сравнении с сезоном-2013/14, когда в Ла Лиге впервые выжигали все трое, в сезоне-2019/20 с одним только Месси количество зрителей домашних матчей «Барсы» и «Реала» сократилось на 30%. Понятно, почему: испанским фанатам не хватает оппонента для Лео как в матчах Эль Класико, так и в заочных противостояниях – кто наберет больше очков по системе «гол+пас».

На следующее лето после ухода Неймара Испанию покинул Роналду, но Тебасу не к чему было придраться – «Ювентус» точно не нарушал фэйр-плей. Функционер ничего не предпринимал, чтобы сохранить легенду в чемпионате. «Пять лет назад я бы оценил уровень моего беспокойства на 9 баллов из 10. Сегодня – только 4 из 10. Мы много работали в эти годы, чтобы наша лига была выше звездных игроков и клубов. Мы подписали много телевизионных контрактов в последнее время, и никто не выдвигал обязательным требованием, чтобы Роналду или Месси играли в Ла Лиге», – говорил Тебас. Похожие слова испанский руководитель произнес и после трансфера Месси в «ПСЖ»: он всегда думает о рисках в случае ухода звезд.

В начале 2010-х доход клубов Ла Лиги от ТВ-прав ежегодно рос – не бешеными темпами, но стабильно. Несмотря на уход Криша, в 2019-м Ла Лига добилась улучшения условий – до 2022-го чемпионат Испании заработает 2118 млрд евро за трансляции. Но уже через год предстоят новые торги, которые с уходом Месси точно не будут легкими. Без единой суперзвезды компания Telefonica вряд ли захочет платить такие деньги. Зато пока можно расслабиться относительно международных прав. Компания Mediapro заплатила 4,485 млрд евро, чтобы владеть правами международного вещания до 2024 года, и потеря Месси уже никак не скажется на этой сумме.

Похожая ситуация произошла и после отбытия Криштиану в Турин. Рон уехал, а Ла Лигу стали транслировать только чаще. По сравнению с тремя предыдущими сезонами, когда Криш разрывал испанский чемпионат, объемы увеличились на 15% на внутреннем рынке и на 30% – в международном сегменте.

«Ни один из наших партнеров по вещанию не поднял вопрос об уходе Криштиану. Мы стремимся к дальнейшему развитию бренда Ла Лиги и брендов клубов, чтобы завоевать ту же известность, что есть у АПЛ, не зависящей от отдельных звезд», – говорил директор по связям с общественностью Джорис Эверс.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Тебас свою позицию ясно выразил в октябре 2018-го, когда в Класико впервые с 2007 года не сыграл ни Месси, ни Роналду. Лео получил травму, а португалец уже покинул Мадрид. «Думаю, это Криштиану и Месси потеряют от неучастия в Класико, а не наоборот. Класико ничего не теряет. Считаю, игра пройдет на самом высоком уровне. Это две великолепные команды, и они точно важнее, чем конкретные игроки. Думаю, стратегически отсутствие Криштиану и Месси – хорошая вещь для Класико. Эти матчи – звездный продукт Ла Лиги. Мы хотим, чтобы как можно больше матчей становились звездными», – сказал Тебас.

Функционер прав – ту игру посетило более 93 тысяч зрителей, это очень солидный показатель по меркам Класико. Например, в ответной встрече сезона-2018/19, уже с Месси в составе, трибуны «Сантьяго Бернабеу» собрали только 78 тысяч. Неужели даже такие масштабные личности существенно не влияют на аудиторию?

Только не в интернете! Трансфером в «ПСЖ» Месси закрыл пятилетний план смм-щиков клуба. Какие теперь стратегии прописывать, когда одно событие удваивает количество подписчиков? Удивительно, но «Барса» тоже осталась в плюсе, пусть и не столь жирном. С 5 по 14 августа на инстаграм-аккаунт каталонцев подписалось больше 2,7 млн человек. Совсем не такой лояльной аудитория проявила себя три года назад, когда в Серию А угнал Криштиану. Всего за 24 часа от твиттера «Реала» отписалось больше миллиона преданных «бланкос». Видимо, все они зафолловили «Юве» – туринский клуб получил 6 млн подписок во всех соцсетях за первый день.

Влияют ли миллионные сделки на активность в соцсетях Ла Лиги? Совсем нет – аккаунты турниров чаще всего живут своей жизнью. Их подписчики больше увлечены футболом и не станут жать на кнопку отписки из-за потери лигой Месси и Криша, ведь в чемпионате остаются условные Карраско, Аспас и Гедеш.

Уход Месси уже начал сказываться на финансах «Барселоны». Когда «сине-гранатовые» объявили об уходе Лео из клуба, курс криптовалюты каталонцев упал на 4%, а фан-токены «ПСЖ» взлетели на 8%, хотя парижане еще не объявили Лео. Крипта клубов – не биткоин, и курс там не космический. Токены «Барсы» теперь стоят 21 доллар, а «ПСЖ» – 24 бакса. Часть подписного бонуса «Париж» выплатит Месси в крипте, так что Лео здорово помог новому работодателю, увеличив курс токенов одним своим трансфером.

Месси в «ПСЖ» Фото: Getty Images

Тебас всегда возносил Месси над Роналду и Неймаром, называя Лео лучшим футболистом мира. Когда аргентинец остался в Ла Лиге единственной звездой, Хавьер скатился в откровенное подхалимство. Он сравнивал футболистов, даже когда его никто об этом не просил, и, конечно, сравнения всегда заканчивались в пользу бывшего игрока «Барсы».

«Отъезд Криштиану, пусть он и огорчил «Реал», оказал на нас практически нулевое влияние, потому что Ла Лига годами готовилась к тому, чтобы ее бренд был выше конкретных футболистов. Но с Месси другая история. Он лучший игрок в истории футбола. Нам повезло, что он выступал только в нашей лиге. Думаю, отъезд Месси был бы заметен. Особенно в случае перехода в другой чемпионат. Лионель – икона испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его завершить карьеру в нашем чемпионате. Уход Месси не станет катастрофой, потому что мы подпишем телевизионные контракты с Месси или без. Но главное – ценность, которую он дает лиге. Месси всегда радует нас», – говорил Тебас.

Но послаблений принципиальный функционер «Барсе» делать не стал даже ради любимчика, который приносит Ла Лиге много денег. «Нет, я этого не сделаю. Невозможно. Над этим работает много людей, есть экономический контроль. У клубов есть права, мы должны оберегать целостность соревнования. Все нужно четко изучить. Если игроку 23 года, и с ним просто расторгают контракт, то мы рассмотрим эту ситуацию. С потолком зарплат сложно просто так увольнять людей. Они пойдут в суд. Нужно анализировать ситуацию. Если вы сокращаете сотрудников по финансовым причинам, а потом подписываете Месси и других игроков... Нужно следить за этим», – глава Ла Лиги сдержал слово.

Теперь «Барселоне» предстоит решить важнейшую задачу и подписать новые спонсорские контракты на выгодных условиях. Соглашения каталонцев с Rakuten и Beko истекают в сезоне-2021/22, и уход Месси наверняка заставит клуб снизить требования. La Sexta пишет, что «Барселона» лишится 77 млн евро из-за снижения спонсорских контрактов, а в сумме «Барса» потеряет до 137 млн евро без учета призовых.

Жоан Лапорта признал, что положение «Барсы» серьезнее, чем считалось ранее. В общей сложности задолженность составляет 1,2 млрд евро, из которых более 700 млн нужно погасить в ближайшие месяцы, чтобы иметь возможность оплатить срочные расходы. Уход Месси не пройдет так же гладко, как отъезд Криша и Неймара – в слишком тяжелый период Лео покинул каталонцев. Финансовое и медийное благополучие клуба из топ-3 не может не повлиять на состояние всего чемпионата.

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