Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил двух президентов каталонского клуба: действующего Жоана Лапорту и экс-президента Жозепа Бартомеу.
«У меня больше чувств к Лапорте, чем к Бартомеу. Некоторые игроки до сих пор чувствуют себя обманутыми Жозепом. С Жоаном дела обстоят реально лучше. Он старается наводить порядок, снова появляется иерархия, которой в прошлом не хватало», – цитирует Пике Sport.es.
- Бартомеу уволили из «Барселоны» осенью прошлого 2020 года. Он подвергся критике на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
- 1 марта Бартомеу арестовали после обысков в офисе «Барселоны» из-за деятельности каталонцев в соцсетях. Позже его временно отпустили на свободу.
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