Еще недавно карьера Карло Анчелотти плавно загибалась. Крах в «Баварии», средняя работа в «Наполи», вегетативное существование в «Эвертоне» – казалось, следующей локацией станет кресло телеэксперта. Но вместо эфиров по воскресеньям итальянец получил последний шанс в жизни – спасибо коронавирусу, который радикально сократил бюджет мадридского «Реала».

Флорентино Перес понимал, что к нему не пойдут Конте или Аллегри (нужны трансферы), а бросать на убой Рауля тоже не хотелось – могло получиться гораздо хуже, чем у Лэмпарда в «Челси». Поэтому Фло пригласил нетребовательного, но проверенного бойца. Анчелотти не парится из-за покупок и не устраивает дебоши из-за потерь, зато кайфует от каждого дня, который проводит в топ-клубе. Карло помолодел даже визуально – видно, что цели «Мадрида» вдохновили и освежили итальянского добряка.

Карло Анчелотти, «Реал» Фото: Getty Images

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Проблема в том, что одного энтузиазма крайне мало. Профиль «Реала» на Transfermarkt выглядит апокалиптично: 0 в графе «потрачено», Рамос и Варан в колонке «покинули клуб». При этом с Анчелотти никто не снимал задачу сражаться за все трофеи. Наоборот, если Карло оставит «Мадрид» без чашек, его выгонят грязным сапогом, как в 2015-м.

Что делать? На кого рассчитывать? Как спасать сезон? Ниже – все козыри Анчи и «Реала» в ближайшие девять месяцев.

Главная звезда Ла Лиги

После ухода Месси и Рамоса все европейские медиа провели опрос: «Кто же теперь фронтмен Примеры?» Среди вариантов были Модрич, Суарес и Гризманн, но всех уверенно разорвал скромный Карим Бензема. Француз феерически раскрылся без Криштиану: оказалось, что у Карима полный порядок и с выбором позиции, и с техникой, и даже с пластичностью. Периодически он порет моменты, но гораздо реже, чем раньше. Его главная фишка – внезапность: Бензема караулит мяч в штрафной и лупит из безумных положений (лучший пример – гол в ворота «Челси» в ЛЧ). Если Моуринью сравнивал Карима с ленивым котом, то сейчас фаны называют француза тигром, причем абсолютно справедливо – он правда очень крут.

Карим Бензема в матче против «Алавеса» Фото: Getty Images

Помимо Бензема можно рассчитывать разве что на прогресс Винисиуса (пора прокачивать реализацию) и Родриго. А вот в Йовича, Бэйла и Диаса не верят даже в клубном офисе – видимо, эти парни неспособны забивать за «Реал».

Многофункциональный свободный агент

Если бы не бесплатный переход Давида Алабы, «Мадрид» можно было бы отправлять в борьбу за Лигу Европы. К счастью, австриец, которого TM оценивает в 55 млн евро, хотел именно в «Реал»: теперь у Анчелотти есть и универсальный ЦЗ, и первая замена для Менди (капитан Марсело списан), и опорник на тот случай, если Каземиро приболеет или заработает дисквал.

Сейчас подписание Алабы слегка недооценивают, потому что как профильный центрбек он все же уступает ушедшему Рамосу, но на дистанции Давид однозначно гиперполезен – главное, чтобы не сломался.

Ренессанс Азара

«Реал» последних лет можно разделить на две эпохи – с Пинтусом и без него. Когда в клубе работал брутальный тренер по физподготовке, «Мадрид» был неудержим: легко выдерживал по 120 минут даже поздней весной и складировал Кубки чемпионов. Как только Антонио покинул Вальдебебас, посыпались жуткие повреждения. Самым характерным стал прошлый сезон, когда ломались почти все – от невезучего Карвахаля до железного Рамоса.

Эден Азар, «Реал» Фото: Getty Images

Обиднее всего, естественно, за Эдена Азара. «Реал» потратил на него больше 150 млн евро (сделка плюс контракт), но бельгиец пока не провел даже пяти подряд внятных встреч. У него регулярно травмируются голеностоп и бедро, но сейчас вроде бы все в норме – спасибо Пинтусу. В теории Антонио может воскресить для «Мадрида» человека, годами делавшего разницу в АПЛ – и это будет круче любого жирного трансфера.

Спасительный Кубок

Зинедин Зидан откровенно презирал Кубок Испании и старался поскорее оттуда вылететь. Иногда он в воспитательных целях уступал «Леганесу» (после этого команда врубила гордость и взбодрилась), а иногда пускал в следующую стадию клубы из третьей лиги – подумаешь, никакого позора.

У Анчелотти другой подход: Карло возбуждается от любого трофея. Характерно, что именно с итальянцем «Реал» последний раз забирал Кубок короля – тот самый, с забегом Гарета Бэйла и унижением Марка Бартры. Не факт, что Анчелотти достойно поборется за золото Ла Лиги и Кубок чемпионов, но уже ясно, что Карло будет сражаться за третью по престижности чашку. Потому что победа хотя бы в одном турнире сохранит алленаторе работу и позволит поработать с Мбаппе в сезоне-2022/23. А это уже совсем другой уровень.

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