«Барселона» выставила ультиматум защитнику Самуэлю Умтити. Каталонский клуб получил несколько предложений о трансфере француза от клубов Лиги 1, но сам футболист пока не принял ни одно из них.
Умтити поставили в известность, что у него есть одна неделя на то, чтобы рассмотреть полученные предложения и принять любое из них. Если этого не случится, «Барса» расторгнет контракт в одностороннем порядке, несмотря на риск судебного иска со стороны Умтити, сообщает Diario Sport.
- Умтити выступает за «Барселону» с 2016 года.
- Ранее сообщалось, что в защитнике заинтересован «Лион».
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