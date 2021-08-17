Защитник «Барселоны» Серхи Роберто согласен на уступки при заключении нового контракта на фоне сложной финансовой ситуации в клубе.

Переговоры о продлении договора начнутся в ближайшее время: ожидается, что он будет подписан до конца августа. 29-летний футболист согласился на некоторое снижение зарплаты. Срок соглашения составит два года, сообщает Sport.es

Серхи Роберто дебютировал за «Барселону» в сезоне-2010/11.

Действующее соглашение игрока заканчивается в июне 2022 года.

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