Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать обладателем легендарного десятого номера, под которым за каталонский клуб выступал Лионель Месси.

Согласно информации Mundo Deportivo , «Барса» уже сделала игроку соответствующее предложение. На данный момент десятка – это единственный свободный номер в команде. Правда, в скором времени могут освободиться номера 8 и 23, если команду все же покинут Миралем Пьянич и Самуэль Умтити.

Бразилец сомневается, стоит ли ему брать «десятку»: он понимает, что в этом случае на него обрушится дополнительное давление. Тем не менее Коутиньо не исключил, что все же согласится сменить номер. Он может выйти на поле под десятым номером уже в субботу в матче с «Атлетиком».

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Последние 13 лет десятый номер «Барселоны» принадлежал Лионелю Месси.

Аргентинец унаследовал десятку от Роналдиньо летом 2008 года.

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