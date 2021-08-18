Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать обладателем легендарного десятого номера, под которым за каталонский клуб выступал Лионель Месси.
Согласно информации Mundo Deportivo, «Барса» уже сделала игроку соответствующее предложение. На данный момент десятка – это единственный свободный номер в команде. Правда, в скором времени могут освободиться номера 8 и 23, если команду все же покинут Миралем Пьянич и Самуэль Умтити.
Бразилец сомневается, стоит ли ему брать «десятку»: он понимает, что в этом случае на него обрушится дополнительное давление. Тем не менее Коутиньо не исключил, что все же согласится сменить номер. Он может выйти на поле под десятым номером уже в субботу в матче с «Атлетиком».
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- Последние 13 лет десятый номер «Барселоны» принадлежал Лионелю Месси.
- Аргентинец унаследовал десятку от Роналдиньо летом 2008 года.
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