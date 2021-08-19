Мадридский «Реал» определился с главной трансферной стратегией на это и два ближайших окна. Руководство испанского клуба намерено потратить 200 миллионов евро на подписание звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

После пандемии коронавируса «Реал» не делал громких покупок и экономил средства на будущие трансферы. Боссы «бланкос» уже выручили 45 млн евро за Ашрафа Хакими, 30 млн евро за Серхио Регилона и 50 млн евро за Рафаэля Варана. Последней возможной сделкой на выход может стать продажа Мартина Эдегора в «Арсенал» за 40 миллионов евро.

Полученных денег должно хватить, чтобы подписать одного из топовых нападающих еще до конца летнего трансферного окна-2021. В «Мадриде» определились, что им будет либо Мбаппе, либо Холанн. При этом решение по норвежцу состоится только тогда, когда в «Париже» определятся с позицией по продаже Мбаппе, а этого не произойдет до последней недели дозаявочного периода.

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Лучшим вариантом для «Реала» был бы телефонный звонок от Нассера Аль-Хелаифи с отказом о трансфере Килиана. Тогда Флорентино Перес сразу же переключится на сделку по Холанну и будет рассчитывать, что Мбаппе переедет на «Сантьяго Бернабеу» в статусе свободного агента летом 2022 года. Об этом написала испанская газета Marca

В это межсезонье «Реал» подписал только защитника сборной Австрии Давида Алабу, у которого закончился контракт с мюнхенской «Баварией».

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанн в первом туре Бундеслиги забил два мяча в ворота «Айнтрахта» и сделал две результативные передачи.

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