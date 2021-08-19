Невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес отреагировала на слова главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Криштиану – легенда мадридского «Реала» и заслужил полную любовь и уважение с моей стороны. Но я никогда не хотел подписать его. Мы движемся дальше», – написал Анчелотти в твиттере.

Скриншот заявления 62-летнего итальянца выложили в инстаграме испанской телепрограммы El Chiringuito de Jugones. На него обратила внимание Джорджина. «Хахахаха», – написала в комментариях Родригес. Похоже, подруга Криша не согласна с высказыванием Анчелотти и опровергает его.

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Контракт 36-летнего Роналду с туринским «Ювентусом» заканчивается в июне 2022 года.

Криштиану и Карло Анчелотти работали вместе в «Реале» два сезона (с 2013 по 2015 гг.) и вместе выиграли Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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