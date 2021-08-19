Клубный магазин «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» ограбили.
Как сообщает Vozpopuli со ссылкой на источники из Высшего штаба национальной полиции Мадрида, грабители использовала так называемый метод высадки на Луну: проломили ограждение и витрину магазина, вынесли оттуда всю клубную атрибутику и скрылись с места преступления на двух других машинах. Воры управились всего за 7 минут и забрали с собой даже манекены. В данный момент «Реал» занимается оценкой ущерба.
- «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции с 2020 года, из-за чего последние два сезона «Реал» проводит домашние матчи на арене «Альфредо Ди Стефано».
- Ожидается, что сезон-2022/23 «Мадрид» начнет на обновленном «Бернабеу».
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